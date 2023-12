I forbindelse med utbyggingen av Rosebank-feltet, Storbritannias største påviste oljefelt noensinne, har Equinor stått for flere reklamekampanjer om egen miljøprofil.

En fersk klage som kom inn 19. desember, kan gjøre at olje- og gassgiganten kan bli felt av den britiske reklamemyndigheten ASA (Advertising Standards Authority) for andre gang, skriver Klassekampen.

Equinor har gått så langt som å hevde at å bygge ut Rosebank er en del av deres bidrag til å «redusere samlede CO2-utslipp».

Dette har blitt klaget inn som sterkt villedende reklamering av den britiske miljøorganisasjonen WWF-UK. De får støtte av WWF Norge. Generalsekretær Karoline Andaur synes det hele er frekt.

– Å påstå at et stort, nytt oljefelt kommer til å redusere utslipp er enten uttrykk for en forbløffende mangel på selvinnsikt eller direkte løgn, sier Andaur til avisen.

Presseansvarlig Alice Baxter for Equinor i Storbritannia sier til avisa at de ikke vil kommentere saken før ASA har besluttet om klagen får medhold eller ikke.

Equinor ble tidligere i sommer felt av en annonse i det britiske The Economist. Årsaken til fellingen var en kampanje som ifølge ASA fikk det til å fremstå som at deres forretningsvirksomhet ikke består av olje og gass.

Nå kan de bli felt igjen, skriver Klassekampen.