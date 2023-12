– To menn i en bil gikk til angrep på føreren av en annen bil. Fornærmede er forslått og har skader i ansiktet og vil bli tilsett av ambulanse. Vi har kontroll på partene, skriver politiet på X/Twitter.

Hendelsen skjedde ved avkjøringen fra ring 3.

I en melding til pressen skriver operasjonsleder Rune Hekkelstrand at politiet jobber med å avklare hvorfor slagsmålet oppsto, men at man har en hypotese om at uenigheter i trafikken har noe med saken å gjøre.