Flere sentrale fjelloverganger har vært stengt, blant annet Haukelifjell og Hardangervidda, men i 10-tiden opplyste Statens vegvesen at det ble gjennomført kolonnekjøring på disse strekningene. Et par timer senere var kjøreforholdene over Haukelifjell gode nok til at fjellovergangen kunne åpnes.

Det rapporteres om vinterlige kjøreforhold i store deler av landet, men trafikken flyter greit de fleste steder.

– Folk må ta det pent og pyntelig og beregne god tid. Vi har alt av mannskaper ute for å holde veiene kjørbare. Det ser ut som at nedbøren skal gi seg litt utpå dagen, sa trafikkoperatør Hans Gusta Møvik Olsen i Vegtrafikksentralen øst til NTB torsdag formiddag.

Søbbelbil i trøbbel

Utover dagen ble det meldt om en rekke ulykker. Litt før klokka 10 skled en søppelbil ut av veien og ble liggende på siden i Øvregardsvegen i Ulvik. Føreren kom seg på egen hånd til lokalt legekontor.

Litt tidligere var 14 personer i fire biler involvert i en trafikkulykke på riksvei 25 i Trysil. En av de involverte ble kjørt til sykehus. Litt senere kolliderte en personbil med en buss i Fagernes, og deretter kjørte en lastebil som fraktet fyrverkeri, av veien i Hov i Søndre Land. Og som ikke det var nok, kjørte en brøytebil av veien i Stange.

Torsdag formiddag gikk det også galt for en mann i 30-årene under øvelseskjøring på Svelvikveien i Drammen. Bilen braste rett ut av veibanen og inn i en lyktestolpe.

Strømproblemer

Snøværet har ikke bare skapt trøbbel for trafikken mange steder. På både Sør-, Vest- og Østlandet har mange opplevd strømbrudd som en følge av været.

I Agder begynte rapportene om strømbrudd klokken 20.30 onsdag kveld. Senere har flere husstander mistet strømmen, og rapporter om strømbrudd har kommet fra flere steder på Østlandet.

1650 husstander var i morgentimene uten strøm i Agder. På formiddagen var over 6000 husholdninger uten strøm i Innlandet og i Østfold. I Vestland var rundt 800 kunder uten tilgang til strøm.

Kaos på Bergensbanen

På Bergensbanen var det store utfordringer gjennom natten. Først kjørte et godstog seg fast i snøen, noe som stanset nattogene både fra Oslo og Bergen.

Da godstoget kom seg løs og brøytingen kunne begynne, oppdaget brøytemannskapene et snøras.

Togene måtte snu, og hundrevis av passasjerer måtte dermed tilbake til start.