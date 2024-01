Det bekrefter Festspillene overfor Bergensavisen.

– Slottet har meddelt at kongeparet dessverre ikke har anledning til å overvære åpningen av Festspillene i Bergen i år. Kongen er Festspillenes høye beskytter, som både hans far og hans bestefar var, og det norske kongehuset har vært representert under de fleste festspill siden starten i 1953, sier festspilldirektør Lars Petter Hagen. Sist Festspillene fant sted uten kongelige til stede var i 2021, under det andre koronaåret. I 2020 sendte kronprinsen og dronningen en videohilsen, som ble avspilt som en del av Festspillenes digitale festival.

Årets festspill starter 22. mai og varer fram til 5. juni.