Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl la fredag fram forslaget til endring av politiloven for Stortinget, skriver Aftenbladet.

– Som gruppe er barn sårbare i møtet med politiet. Selv om politiet tar særlige hensyn til barn i dag, så står det ikke eksplisitt i politiloven. Det vil regjeringen gjøre noe med, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til avisen.

Barneombud Inga Bejer Engh er glad for at justisministeren nå foreslår at barnets beste skal inn i politiloven.

I 2021 publiserte Aftenbladet den første nasjonale statistikken om barnevernets bruk av politiet og politiets maktbruk mot barn og unge. Det ble blant annet avdekket at politiet på ett år utførte 2800 oppdrag for barnevernet i Norge.