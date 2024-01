Statens vegvesen opplyser at det fortsatt ikke er trygt å åpne veien for trafikk. Det er varslet mer nedbør i helga, særlig på lørdag, mens det også skal blåse.

Det øker faren for skred.

– Vi gjør det vi kan for å holde veiene åpne, men risikoen for skred er så stor på Vikafjellet at det ikke er trygt å sette på trafikk, sier beredskapsrådgiver Henny-Kristin Asperanden Navarsete i Statens vegvesen.

Det skal gjøres en ny vurdering mandag.