– Det er mange kommuner som kjenner et press, og noen har større utfordringer enn andre. Da må vi innrette systemet sånn at vi utjevner noe mer, fordi strekken i laget er blitt noe større, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) til NRKs politisk kvarter.

Han jobber med et forslag om nytt inntektssystem for kommunene. Det kan bety at mer av skatteinntektene flyttes fra kommuner som har høye skatteinntekter til dem som får inn lite.

Dette vil Oslo tape på, frykter byråd for finans Hallstein Bjercke (V). Han avviser at Oslo er en en rik kommune og viser til at det er en opphopning av levekårsutfordringer i hovedstaden.

– Hver eneste gang inntektssystemet til norske kommuner er endret de siste 15 årene, har Oslo tapt på det. Det skjer alltid når Sp sitter i regjering, merkelig nok. Vi frykter nå at det samme skal skje, på tross av faglige råd om å gjøre det motsatte, sier han.