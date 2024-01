To av mennene ble pågrepet og fengslet i begynnelsen av desember. Noen dager senere ble nok en mann pågrepet og fengslet i samme sak, melder Drammens Tidende.

Politiet sier de etterforsker saken som en voldtekt begått av de tre mennene mot to kvinner. De to kvinnene skal være over 18 år, men de tre siktede skal ikke ha noe relasjon til dem.

Alle tre ble løslatt i midten av januar, men er fortsatt siktet. Advokatene til to av mennene sier de siktede nekter straffskyld.