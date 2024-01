Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 20 år

Norges tronarving fyller søndag 20 år. Ingrid Alexandra er for tiden i førstegangstjeneste i Ingeniørbataljonen, og bursdagen feires derfor på Skjold leir.

Håndballgutta møter Danmark

De norske håndballgutta står foran en stor oppgave når de møter regjerende verdensmester Danmark klokken 20.30. Etter tap mot Slovenia og Portugal, samt uavgjort mot Færøyene blir det svært vanskelig for Norge å ta seg videre fra hovedrunden i EM. Kampen spilles i Barclays arena i Hamburg.

Demonstrasjoner i Frankrike og Tyskland

Det er varslet demonstrasjoner i Paris og Berlin. I den franske hovedstaden demonstrerer fagforeninger og organisasjoner mot regjeringens nye innvandringslover, mens det er planlagt demonstrasjoner mot ytre-høyre-partiet AfD i Berlin og Köln.

Trump har valgkampmøte

USAs tidligere president Donald Trump fortsetter valgkampen. Han har et møte med støttespillere i New Hampshire, to dager før nominasjonsvalget i delstaten. Eksperter mener det er viktig å se hvor stor oppslutning Trump får der etter braksuksessen i Iowa. Det kan avgjøre resten av nominasjonsvalgkampen.

Vintersport hele dagen

Mens snø- og iskaoset fortsetter ute, er det vintersport på TV inne. Langrennsløperne går stafett i Oberhof, der kvinnene skal i aksjon klokka 10.30 og mennene 13.10.

Hoppjentene tyvstarter med verdenscuprenn i Zao i Japan klokka 8, mens hoppgutta skal i aksjon klokka 15.45 i Zakopane.

For alpinistene er det slalåm på programmet for kvinnene i Jasna fra 9.30, mens alpintgutta kjører slalåm i Kitzbühel 10.15.