Det kommer fram i dommen fra Oslo tingrett. Dommen er enstemmig.

Hendelsen fant sted 2. juni 2022. Bileieren var passasjer under påkjørselen.

Et videoopptak NTB har sett, viser to kvinner som kjører i høy fart mot Sian-leder Lars Thorsen og hans følge i en rundkjøring ved Mortensrud. Det skjedde etter at han hadde brent Koranen utenfor en moské.

I dommen skriver retten at bileieren ikke har medvirket fysisk til ulykken, men at lyd og bilder fra videoer viser at hun har medvirket psykisk.

Vurderer å anke erstatningskravet

Straffen for kvinnen som kjørte bilen, skal fastsettes senere i år, men kvinnene må til sammen betale en erstatning på nesten 150.000 kroner.

– Vi er godt fornøyd med at retten vurderte at farepotensialet ved påkjørselen var større enn det påtalemyndigheten la til grunn, og at tiltalen ble oppjustert til grov kroppsskade eller forsøk på det, sier Thorsens bistandsadvokat, John Christian Elden, til NTB.

Han sier videre at de noterer seg retten utmåling av oppreisningserstatning, og vurderer en anke av det.

Thorsen er fornøyd

Selv sier Thorsen at han fornøyd med at dommen er strengere enn hva statsadvokaten la opp til. Når det gjelder oppreisningskravet, håper han at lagmannsretten åpner for ankebehandling.

Det er ennå ikke kjent hvordan bileieren forholder seg til dommen, men da rettssaken startet, nektet hun straffskyld for alt.

Sjåføren innrømmet skyld for samtlige punkter i tiltalen.