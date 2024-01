Underskuddet kommer etter at SAS hadde et overskudd på 42 millioner kroner i november.

SAS' inntekter falt også i fjorårets siste måned. Flyselskapet omsatte for 2,96 milliarder kroner i desember, mot 3,28 milliarder i november, viser fredagens tall.

SAS har avvikende regnskapsår som begynner 1. november. Siden da har selskapet tapt over 150 millioner kroner.

Flyselskapet legger fram månedlige nøkkeltall i forbindelse med at det står i en amerikansk rettsprosess kalt Chapter 11, der selskapet skal rydde opp i gjeld, skriver E24.

I oktober ble det kjent at Air France-KLM, den danske staten og to investeringsfond hadde gått inn på eiersiden i SAS og at selskapet tas av børs.

SAS hadde da i over et år jobbet med å hente inn minst 9,5 milliarder svenske kroner for å unngå konkurs. Til slutt ble det hentet inn nesten 13 milliarder kroner.