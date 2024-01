Tidligere var det sendt ut farevarsel for is på veiene i ytre strøk. Dette var som følge av et ventet væromslag.

Lørdag formiddag skriver Meteorologisk institutt på X/Twitter at de nå utvider farevarselet til også å gjelde indre strøk.

Varselet gleder fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag.

– Kjør forsiktig, oppfordrer de i sin melding.