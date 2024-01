At tunnelløpet stenges for trafikk ut søndag 28. januar, skjer etter at Bane Nor natt til fredag oppdaget en kortslutning i strømforsyningsanlegget som følge av en vannlekkasje.

– Hvis vi får flere kortslutninger, risikerer vi skader på anlegget over tid. Uten strømforsyningsanlegg blir det stans i togtrafikken. Det vil vi unngå, og derfor stenger vi nå det ene tunnelløpet, sier konserndirektør Henning Bråtebæk til Teknisk Ukeblad.

Han opplyser at Bane Nor jobber med å installere kameraer som kan overvåke taket i tunnelen og dermed varsle hvis det skulle oppstå nye lekkasjer.

Linjene som påvirkes, er Oslo S-Ski, Follobanen, Stabekk-Moss, Østfoldbanen vestre linje, Oslo S-Halden (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje og Oslo S-Rakkestad, Østfoldbanen østre linje.

Togene skal ifølge Bane Nor kjøre i det andre tunnelløpet og på Østfoldbanens lokale linjer.