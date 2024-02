Politiet fikk melding om voldshendelsen rundt klokken 8 torsdag formiddag. Den fant sted i en privat bolig i Heggedal i Asker.

– Da vi ankom stedet, fikk vi raskt kontroll på to personer som fremsto som alvorlig skadd, sier krimleder Kjersti Myhre i Oslo politidistrikt til NTB.

Begge to ble sendt til sykehus. Den ene personen er siktet for grov kroppsskade, og vedkommende er kritisk skadd. Den andre personen, som har fått status som fornærmet, er ikke kritisk skadd, opplyser Myhre.

Politiet mener å ha kontroll på alle som var involvert, og det er ikke mistanke om at flere er på frifot, sier krimlederen. Hun vil ikke si noe om alder og kjønn.

– Det er litt for tidlig å si noe om det per nå. Det jeg kan si, er at det er en relasjon mellom partene.

Krimteknikere skal nå håndtere åstedet, og politiet er på stedet med flere ressurser.

– Vi gjennomfører tekniske og taktiske undersøkelser, gjør vitneavhør og ivaretar elektroniske spor, sier Myhre.