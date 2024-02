USA med nye sanksjoner mot Russland

USA kommer i dag en med en omfattende sanksjonspakke mot Russland etter dødsfallet til den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj i forrige uke. Sanksjonene skal blant annet rettes mot landets forsvars- og industribaser, samt en rekke inntektskilder for den russiske økonomien, ifølge sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus. Videre ber Det hvite hus om full åpenhet fra Russland om hva som forårsaket Navalnyjs død.

Sveriges statsminister til Ungarn

Sveriges statsminister Ulf Kristersson besøker Budapest etter invitasjon fra Ungarns statsminister Viktor Orban. Mandag skal den ungarske nasjonalforsamlingen etter planen stemme over Sveriges Nato-søknad. Invitasjonen fra Orban kom i januar, men da var det uklart hva han ønsket. Kristersson svarte da at han gjerne reiser til Budapest, men ikke spesifikt for å snakke om Nato-medlemskapet. Denne uken sa Kristersson at han og Orban skal diskutere forsvarssamarbeid, blant annet det svenske jagerflyet Gripen, under besøket. Ungarn er det eneste Nato-landet som ennå ikke har gitt grønt lys for Sveriges Nato-søknad.

Rettssak for McCann-mistenkt starter opp igjen

Rettssaken mot den tyske mannen som er mistenkt for drap på Madeleine McCann, skal starte opp igjen fredag etter at den ble utsatt i en uke. Grunnen til utsettelsen er at forsvareren til mannen krevde at en av de to meddommerne måtte fjernes fra saken. Den 47 år gamle mannen er tiltalt for tre voldtekter og to tilfeller av seksuelle overgrep mot mindreårige i Portugal mellom 2000 og 2017. Etterforskningen av McCann-mistankene pågår fortsatt.

Gram får besøk av dansk kollega på Ørland flystasjon

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og hans danske kollega Troels Lund Poulsen drøfter trening av ukrainske piloter på F-16. Norge stiller med F-16 treningsfly til utdanning av ukrainsk personell på F-16-systemet i Danmark. Utdanningen skjer ved Skydstrup flystasjon i Sønderjylland og vil skje i et flernasjonalt samarbeid ledet av Danmark. Norge har, i likhet med Danmark, Nederland og Belgia, besluttet å donere F-16 kampfly til Ukraina.

Norge holder innlegg i FN-domstolen

FN-domstolen fortsetter sin åpne høring om de juridiske konsekvensene av Israels politikk og praksis i de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem. Norge er blant landene som skal holde innlegg fredag, og vil ifølge utenriksminister Espen Barth Eide blant annet understreke at Israels bosetninger i de okkuperte områdene er ulovlige og et alvorlig hinder for fred. Namibia, Oman, Pakistan, Indonesia, Qatar, Storbritannia, Slovenia, Sudan, Sveits, Syria og Tunisia holder også innlegg.

Fakkeltog mot diskriminering i Drammen

Etter vedtaket i Drammen om å kun ta imot ukrainske flyktninger, arrangerer Buskerud Innvandrerråd og Mukhtar Sajid Samling et fakkeltog for mangfold og inkludering. Toget starter 17.30, etterfulgt av appeller ved Bragernes Torg. Arrangørene av fakkeltoget beskriver det som «en demonstrasjon av solidaritet, og en protest mot beslutninger som splitter oss ved å sette grupper opp mot hverandre».

Nøkkelkamp for de norske fotballkvinnene

Den nyansatte landslagssjefen Gemma Grainger skal sørge for at Norge beholder plassen på A-nivået i nasjonsligaen. Fredag kveld spilles det første av to skjebneoppgjør mot Kroatia. Kampstart i Osijek er klokken 18.