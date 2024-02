Kjøpsprisen er fremdeles den viktigste faktoren i regnestykket, men forsikring, lånekostnad og verditap er også med i folks beregning. Betydelig flere elbilister tar i tillegg med månedlige driftskostnader, skriver Naf i en pressemelding.

Nær sju av ti av elbilister svarer at de regnet inn driftskostnadene sist de kjøpte bil, mens fire av ti bensin- og dieselbilister svarer det samme. Dette tilsvarer en økning på sju prosentpoeng for elbilistene, og fem prosentpoeng for bensin- og dieselbilistene, siden fjorårets undersøkelse.

– Regnestykket over driftskostnadene er i favør elbilen. Kan du lade hjemme får du veldig lave drivstoffkostnader. I tillegg er bompengene og servicekostnadene lavere, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf.

Tallene er hentet fra Nafs Elbilmonitor 2024, som er gjennomført i samarbeid med Norstat.