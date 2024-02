De offisielle tallene fra Statistisk sentralbyrå kommer ikke før til sommeren, men Nav har på eget initiativ undersøkt situasjonen i de tolv største kommunene her i landet, skriver Klassekampen.

I rapporten kommer det fram at det i disse kommunene er registrert en økning på 13 prosent i sosialhjelp, at flere som også får andre ytelser fra Nav eller har et arbeid med lav lønn, trenger ekstra støtte, og at flere trenger gjeldsrådgivning.

Mange av problemene er knyttet boligsituasjonen, enten ved at utgiftene der man bor blir for høye, eller at det er for dyrt å skaffe seg et sted å bo.

Kommunene opplyser at økningen først og fremst skyldes flyktninger fra Ukraina. Siden februar 2022 har 70.900 ukrainere søkt om oppholdstillatelse, og 6600 er registrert i arbeid. Men kommunene sier også at de merker at flere og flere som tidligere har greid seg på ytelser eller lønn, nå søker om sosialhjelp, skriver avisen.

I ti av de tolv største kommunene samarbeider Nav med frivillige som organiserer matutdelinger og fritidstilbud.