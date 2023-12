Det er disse inspektørene som skal sørge for at president Luiz Inacio Lula de Silvas innskjerpede regler blir fulgt opp i praksis på bakken. Lula ønsker å gjenopprette Brasils plass som en av de viktgiste miljøforkjemperne i verden.

Blant en rekke tiltak han har innført, er høye bøter for brudd på miljøvernreglene. Avskogingen er blitt halvert i løpet av de ti månedene Lula har vært president.

Men arbeiderne ved byrået som skal sørge for etterlevelse, klager over dårlige arbeidsforhold og lav lønn. De mener også at de er underbemannet, og at altfor få personer er satt til å følge opp politikken.

I et brev til presidenten fra miljøvernbyrået Ibama og naturparktjenesten ICMBio blir Lula beskyldte for illojalitet og for å godta arbeidsforhold som truer kampen mot avskoging.

Ibama-sjef Rodrigo Agostinho sier at inspektørene har et poeng, men han beskylder kongressen for å somle med bevilgninger. Miljøverndepartementet sier at det foreligger planer om å ansette ytterligere 3000 personer ved de to byråene neste år.

Avskogingen skjedde i et faretruende høyt tempo under Lulas forgjenger Jair Bolsonaro. Han åpnet store områder i regnskogen for jordbruk og gruvedrift og hevdet at dette var nødvendig får å løfte leveforholdene i fattige områder av landet.