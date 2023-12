Masseslagsmålet på torsdag mellom 15 til 20 personer førte til at to personer ble sendt til sykehus med stikkskader i mage og bryst, forteller operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til NRK.

Hun mistenker at slagsmålet var en konflikt mellom to ulike grupperinger, samtidig opplyser hun at alle involverte var under 18 år.

Fredag morgen blir elevene ved Mailand videregående skole møtt av kriseteam, psykiatrisk sykepleier og kommunens rusteam. Rektor Atle Solberg Berland forteller til kanalen at de har fokus på å trygge elevene. Han er bekymret etter slåsskampen.

– Jeg synes at det er ganske ille. Det er elever som har en tung belastning, og vi ser jo også at det er konflikter mellom gjenger i Lørenskog, sier Solberg Berland til NRK.

Skolen har tidligere hatt et godt samarbeid med politiets forebyggende enhet, men for tre uker siden fikk skolen beskjed om at politiet ikke lenger ville være til stede på skolen. Nå håper rektoren at politiet vil revurdere den avgjørelsen.

– Det som jeg skulle ønske, var jo at forebyggende kunne komme på banen igjen, og at vi kunne ha et opplegg med politiet, slik at vi får den støtten som vi trenger i det daglige.