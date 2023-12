– Vi har konkrete personer som er mistenkte og som vi er på utkikk etter. Hvem dette er, eller hvor vi mener disse befinner seg, ønsker vi ikke å si noe om av hensyn til etterforskningen.

Det sier påtaleansvarlig Christian Finnanger til NTB ti dager etter at en svensk mann i 30-årene ble skutt flere ganger utenfor Mossehallen. Politiet har ennå ikke fått avhørt den fornærmede mannen.

– Helsetilstanden hans er fortsatt slik at han ikke kan avhøres, sier politiadvokaten.

Skutt flere ganger

Finnanger kan ikke utdype dette ytterligere, men sist torsdag lå den svenske mannen i koma.

Det var klokken 16.53 tirsdag at politiet fikk melding om skyteepisoden. Mannen ble truffet av flere skudd, men Finnanger ønsker ikke å gå ut med hvor mange.

Politiet mener at hendelsen har tilknytning til et kriminelt miljø, men at den ikke har tilknytning til Moss. Politiet har også bedt om bistand fra Sverige til etterforskningen.

– Høyt prioritert

– Vi har flere hypoteser om hva som er bakgrunnen for hendelsen, men føler at vi har god progresjon i etterforskningen. Saken er fortsatt høyt prioritert for oss, sier politiadvokaten.

Han forteller samtidig at politiet fikk inn en del tips i starten, inkludert videomateriell.

– Samlet sett er det snakk om et titalls tips, men vi ønsker fortsatt flere tips i saken, sier Finnanger.