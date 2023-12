– Uansett hva vi mener om grensen for selvbestemt abort, så må vi klare å samle oss i Stortinget om at det må bli bedre oppfølging etter abort, sier Aps Kamzy Gunaratnam til Vårt Land.

Gunaratnam er Aps talsperson for kvinnehelse og holder i abort-tematikken. Hun og Tove Elise Madland, som er medlem i helsekomiteen på Stortinget og nestleder i Kristne Arbeidere, ber partiene inngå tverrpolitisk forlik for å gi kvinner bedre oppfølging etter abort.

Ap-toppene åpner også døra på gløtt for abortpiller for fastlegen.

– Partiprogrammet vårt og regjeringsavtalen med Sp går i retning av at man kan få medikamentell abort via fastlegen og ta abort hjemme. Nå blir det spennende å se hva utvalget anbefaler om hvordan dette kan gjøres, sier Gunaratnam.

Abortutvalget ledes av jurist Kari Sønderland, som er tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. De overlever rapporten til helseminister Ingvild Kjerkol torsdag klokken 10.

Utvalget har i sitt arbeid hatt blant annet følgende mandat:

* Gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

* Innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

* Sammenligne praksis for nemnder og oppfølging med andre nordiske land.

* Vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

* Forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.