– EØS-tilsynet (Esa) har i dag besluttet å avslutte en formell gransking av enkelte støttetildelinger gitt under ordningen Norsk Katapult, heter det i en pressemelding fra Esa.

Ordningen skal bidra til å utvikle såkalte katapultsentre, som igjen støtter små og mellomstore bedrifter. Siden det oppsto tvil om hvorvidt støtten var forenelig med EØS-avtalen, åpnet Esa formell granskning av saken i september 2022. Spørsmålet var blant annet om støtten ble gitt til tredjeparter og ikke til katapultsentrene.

Nå konkluderer tilsynet altså med at mistanken var ubegrunnet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er naturlig nok glad for at Esa er enig med norske myndigheter i at støtten som har vært utbetalt, ikke er ulovlig statsstøtte.

– Katapultsentrene gir bedrifter adgang til kostbart test- og piloteringsutstyr, og tilhørende industriell kompetanse. Dette har industrien etterspurt lenge, og sentrene tilbyr tjenester som bedriftene tidligere måtte til utlandet for å finne, sier han til NTB.

Norsk Katapult har siden starten i 2017 fått nesten 800 millioner kroner over statsbudsjettet.