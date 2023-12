NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag 8. desember da en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner ble kjent.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at låneavtalen ikke er omtalt i årsrapporten eller regnskapstallene for 2022. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen.

Det til tross for at Riksrevisjonen mottok en uttalelse fra NSM-ledelsen i juni i år der de bekreftet å ha gitt all relevant informasjon for 2022-regnskapet.

– NSM har plikt til å informere oss som revisor om opplysninger som er relevante for regnskapet og virksomhetens etterlevelse av lover og regler. Det har de ikke gjort i denne saken, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding tirsdag.

– Har brutt lover

Riksrevisjonen var kjent med at NSM skulle flytte til nye lokaler og at det ville føre til økte utgifter. Høsten 2022 informerte NSM om at utgiftene skulle finansieres innenfor tildelt bevilgning.

– Statlige virksomheter har ikke lov til å ta opp lån uten særskilt tillatelse fra Stortinget. NSM opplyste heller aldri Riksrevisjonen om behovet for økt finansiering. Derfor hadde vi ikke grunn til å se nærmere på dette, sier Schjøtt-Pedersen og legger til:

– Vi vet nå at grunnlaget for vår konklusjon var ufullstendig. Basert på informasjonen vi har i dag, konstaterer vi at NSM ved utgangen av 2022 hadde brutt vesentlige lover og regler.

Riksrevisjonen skal derfor vurdere revisjonsberetningen på nytt når resultatet av den eksterne gjennomgangen som Justis- og beredskapsdepartementet har varslet, er klar.

– Svært alvorlig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har varslet en ekstern granskning av forholdene rundt hvordan låneavtalen kom i stand. Rødt og Frp mener at det ikke er nok, og har etterspurt at saken ender i kontrollkomiteen.

Seher Aydar, medlem av kontrollkomiteen for Rødt, omtaler Riksrevisjonens funn som svært alvorlige.

– NSM har ikke bare inngått en ulovlig låneavtale, men de har også hemmeligholdt den ovenfor Riksrevisjonen og dermed også for offentligheten, sier Aydar.

Også justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland, og stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre synes det er urovekkende at NSM ikke informerte Riksrevisjonen om låneavtalen.

– Låneopptaket i seg selv, sammen med manglende rapportering til Riksrevisjonen og varslinger fra tillitsvalgte om økonomistyringen i NSM, tyder på en etat fullstendig uten styring fra øverste politiske myndighet, sier Wetrhus Thorsvik.