Det var på en ekstraordinær generalforsamling 10. april at det ble avgjort å søke om likvidasjon for The Body Shop Svenska AB, skriver Market.

Slik frivillig avvikling skjer vanligvis når eierne ikke lenger ønsker å drive virksomheten, ifølge Market. Ifølge det svenske bolagsverket er likvidasjon besluttet og trådte i kraft fredag 19. april.

På det meste hadde The Body Shop rundt 60 butikker i Sverige, men den siste tiden har flere av dem stengt.

I februar ble det britiske morselskapet The Body Shop International satt under restrukturering. Kort tid etter begjære The Body Shop seg konkurs i blant annet Danmark og USA.