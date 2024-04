For til tross for at antallet flypassasjerer i Norge ligger på et stabilt nivå i mars i år sammenlignet med samme tid i fjor, er antallet fremdeles 11 prosent lavere enn i mars 2019, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samlet var det likevel 6000 færre passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske flyplasser i mars i år, sammenlignet med mars 2023.

Det er imidlertid flere passasjerer som reiser til og fra utlandet i år. Antallet endte på 1,7 millioner i mars 2024, en økning på 12 prosent fra samme periode året før.

Det er likevel færre på innenlandsflyginger, med 2,6 millioner passasjerer i mars, en nedgang på 7 prosent fra mars 2023.

Sammenlignet med før pandemien er det en nedgang på 6 prosent på utenlandske flyginger og 13 prosent på innenlandske flyginger.