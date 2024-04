– De kriminelle aktørene har utgitt seg for å være fra politiet både via telefon og ved fysisk oppmøte hos fornærmede, for å få tilgang til deres bankkontoer og bankkort. Deretter har fornærmedes kontoer blitt tappet og kortene brukt til kjøp av dyre gjenstander, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Det er politidistriktets Enhet Vest som har gjennomført en rettet aksjon mot en organisert kriminell gruppe, mistenkt for omfattende bedragerivirksomhet mot privatpersoner i Oslo-området de siste månedene.

Politiet skriver videre at de ser på dette som svært alvorlige lovbrudd, som etterlater seg traumatiserte personer.

De fornærmede er eldre personer, ofte enslige kvinner. Flere personer er pågrepet i Norge og Danmark, og det er ransaket på flere adresser, melder politiet.