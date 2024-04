Sikkerhetsrådet møtes etter Irans angrep mot Israel

Lørdag kveld og natt til søndag har Iran sendt hundrevis av droner, raketter og droner mot Israel, men de har forårsaket lite skader, ifølge det israelske militæret. Lite er søndag morgen kjent om skadene, eller hva slags israelsk respons som venter.

FNs sikkerhetsråd er innkalt til hastemøte om saken søndag kveld norsk tid.

Casper Ruud spiller om sin største tittel

Casper Ruud sa han var «litt i sjokk» da han vant over verdensener Novak Djokovic på sjette forsøk lørdag. Søndag spiller han finalen om sin største tittel i karrieren. Klokken 15 møter han greske Stefanos Tsitsipas i finalen i ATP 1000-turneringen Monte-Carlo Masters.

Mekling om lønnsoppgjøret for ansatte i reiselivet

Midnatt natt til mandag er frist for meklingen i lønnsoppgjøret for ansatte i hoteller, restauranter og flycatering. En eventuell streik med nesten 2000 ansatte kan starte fra mandag hvis meklingen ikke fører fram.

– Disse arbeidstakerne har fysisk krevende arbeid og mange jobber på kvelder, helger og helligdager og uten et fast antall timer. Grunnlønn og tillegg er etter vår oppfatning ikke høye nok til å kompensere for den åpenbart høyere helserisikoen som slike uforutsigbare arbeidstider innebærer, sier Parats forhandler Turid Svendsen.

Ti år siden bortføringssaken i Nigeria

Det er søndag ti år siden over 200 skolejenter ble bortført av Boko Haram fra en kostskole i landsbyen Chibok i Nigeria.

Bortføringer vokste seg fram som et stort problem i Nigeria på 2000-tallet og blir ansett for å være en lukrativ industri. Da 276 skolejenter ble bortført av Boko Haram i 2014, skapte det overskrifter over hele verden, men de fleste bortføringene får lite eller ingen oppmerksomhet.