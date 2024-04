– Aftenposten publiserte fredag morgen en sak som handlet om kongens samtykke til prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup. Saken var uferdig og skulle ikke vært publisert. Aftenposten har derfor valgt å avpublisere den. Aftenposten beklager, skriver avisen.

Tittelen på artikkelen var «Märtha og Dureks bryllup: Har kongen godkjent ekteskapet?» og artikkelen pekte på at det er uklart hvorvidt kongen har gitt sitt samtykke til bryllupet. NTB har ikke lest saken, men tittelen og noe av innholdet framkommer ved et Google-søk.

I august skal prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifte seg i Geiranger i Møre og Romsdal. Nylig gikk Märtha Louise ut og sa at hun og Verrett ikke kommer til å snakke med pressen i forkant av bryllupet. Det skjedde etter at prinsessen gikk hardt ut mot Se og Hørs dekning.