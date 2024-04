– Det handler om å ha et tilgjengelig og godt helsetilbud uansett hvor du bor, forklarer Andrine Seppola til TV 2.

Hun og AUF-leder Astrid Hoem mener medikamentell abort bør kunne tilbys av primærhelsetjenesten, altså fastlege eller helsestasjoner.

– Hvis du bor på Smøla, er 17 år og skal gjennomføre abort, så må du sette deg på båt og buss, ta deg fri fra skolen og kanskje fortelle det til foreldrene dine selv om du ikke har lyst. Det er ganske mye som er distriktsfiendtlig i at dette må gjennomføres på sykehus, sier Hoem til kanalen.

Regjeringen har planer om å legge fram sitt forslag til ny abortlov før sommeren.

Abortutvalget anbefalte i desember å utrede et tilbud om abort utenfor sykehus. De anbefaler også at den nye abortloven ikke hindrer at abort før uke ti kan tilbys utenfor sykehus.