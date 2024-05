– Det er den norske forhandlingsmodellen, og selvfølgelig kan vi ende der. Men vi er i dialog, og vi ønsker å finne en løsning, sier Alf Hansen, som representerer Norwegians piloter basert i Norge til E24.

Lederen for Norwegian Pilot Union forteller at de er i dialog med Norwegian og at han håper de kommer i mål.

Forhandlingene er på overtid, men det er ikke satt noen forhandlingsfrist. Dermed kan det i verste fall ende med pilotstreik i den mest travle perioden, sommerferien.

– Vi både håper og tror vi at vi skal kunne komme til enighet med pilotene, slik vi nylig har gjort i Spania og Danmark, forteller Norwegians kommunikasjonsdirektør, Esben Tuman, til avisen.

Pilotenes forhandlingsleder understreker at de ikke ønsker å skade passasjerene.

– Uansett tid på året flyr vi mange mennesker, så det er ikke et strategisk valg at dette pågår nå, det er fordi selskapet har vært opptatt, sier til E24.

Næringslivsavisen skriver at Norwegian allerede har solgt over 300.000 flere billetter til årets sommersesong enn i fjor.