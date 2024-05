Blant gjestene på tirsdagens markering på Aker Solutions’ verft på Stord var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Også konsernsjefen i Aker ASA, Øyvind Eriksen, og konsernsjef i Aker Solutions, Kjetel Digre, deltok på markeringen.

Olje- og gassfeltet Johan Castberg ligger rundt 100 kilometer nord for Snøhvit i Barentshavet. Feltet skal etter planen starte utvinningen i fjerde kvartal 2024, og vil ifølge Equinor produsere i 30 år.

Skipet med samme navn, som feltet skal bygges ut med, er 313 meter om man regner med helikopterdekket på baugen.

– På havoverflaten vil man se et oppankret produksjonsskip, men det er under vann at den virkelige størrelsen på feltet blir synlig, skriver Equinor , som samarbeider med Vår Energi og Petoro om prosjektet.

Da plan for utbygging og drift av prosjektet ble levert i 2017, var kostnadsestimatet 57 milliarder kroner. I september 2023 ble estimatet oppjustert til 80 milliarder kroner.