Politiet meldte først om hendelsen ved 18.30-tiden onsdag.

Da skrev politiet i Agder i politiloggen at en person muligens hadde gått under vann og at vedkommende var savnet.

Like før klokken 19 opplyste de at personen fikk livreddende førstehjelp etter å ha blitt hentet opp av vannet.

Politiets innsatsleder på stedet, Stig Torbjørnsen, sier til Agderposten at den skadde er en mann som fikk åpenbare problemer i vannet.

– Da vi kom til stedet var det et vitne som hadde funnet ham på bunnen og fått ham opp. Helsepersonell iverksatte livreddende førstehjelp umiddelbart, sier Torbjørnsen.

Ifølge avisen pågikk livreddende førstehjelp fremdeles da mannen ble kjørt til sykehus i ambulanse litt etter klokken 19.