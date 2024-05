Feiring av grunnlovsdagen

17. mai feires Norges nasjonaldag, tradisjonen tro. Blant begivenhetene på grunnlovsdagen er som vanlig barnetoget som går langs Karl Johan i Oslo. Kongefamilien vil stå klar på slottsbalkongen ved 10.30-tiden.

Det er meldt varmt og solrikt i store deler av landet, med unntak av Finnmark som må belage seg på lavere temperaturer.

Politiet er bevæpnet på nasjonaldagen, dette opplyste Politidirektoratet i slutten av april.

Danby Choi holder 17. mai-tale

Subjekt-redaktør Danby Choi skal holde tale ved Henrik Ibsens grav på Vår Frelsers gravlund cirka klokken 8.25. Choi ble utpekt av Oslo Høyres Mehmet Kaan Inan, og valget har vært omdiskutert.

Flere av komitémedlemmene fra partier som SV, Arbeiderpartiet og Sentrum har vært kritiske til valget. Noe av bakgrunnen for kritikken henger sammen med at Choi i fjor stilte opp i en Tiktok-video med en mann som er dømt for seksuell omgang med en mindreårig.

FN-domstol behandler Israels Rafah-operasjon

Den internasjonale domstolen (ICJ), som er FNs øverste domstol, startet i går behandlingen av Israels Rafah-operasjon.

Myndighetene i Sør-Afrika har bedt domstolen om å beordre Israel til å umiddelbart stanse offensiven i Rafah. Sør-Afrika la fram sine argumenterer i går, og i dag skal Israel komme med sin respons.

Rettsmøte i Baldwin-saken

I dag er det digitalt rettsmøte om en begjæring om å henlegge saken mot den amerikanske skuespilleren Alec Baldwin for «Rust»-skytingen.

Filmfotografen Halyna Hutchins døde som følge av skuddskader etter at Baldwin avfyrte et skudd med en pistol han ikke visste var ladd under innspillingen av filmen «Rust».

I midten av april ble våpenansvarlig under filminnspillingen, Hannah Gutierrez-Reed, dømt til 18 måneders fengsel for uaktsomt drap.

Fifa avholder kongress i Bangkok

I dag starter FIFA-kongressen i Bangkok i Thailand.

Blant sakene som skal diskuteres er et forslag fra Palestinas fotballforbund (PFA) om sanksjoner mot det israelske fotballforbundet. PFA anklager det israelske forbundet for brudd på menneskerettighetene, diskriminering og rasisme i sin nasjonale liga og brudd på Fifas vedtekter.

Fotballpresident Lise Klaveness uttalte i går at det ikke er sannsynlig at saken vil komme til avstemming, og at NFF derfor ikke har tatt stilling til hva de ville stemt.

Taylor Swift holder konsert i Stockholm

Taylor Swift holder sin første av tre konserter på Friends arena i Stockholm i dag. Det er solgt rundt 200.000 billetter til de tre konsertene.

Konsertene ble utsolgt allerede i fjor sommer, men mandag denne uken ble det lagt ut et begrenset antall nye billetter. Dette skjedde etter at arrangøren, Live Nation Sweden, så over produksjonen på plass i arenaen.