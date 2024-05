– Det er helt riktig å prioritere sikkerhet i en tid hvor krigen herjer i Ukraina. Det støtter vi. Samtidig viser de få nøkkeltallene vi har fått, at pengebruken øker voldsomt, også på nye politiske satsinger. Det gjenstår å se om regjeringen har hatt evne til å gjøre reelle prioriteringer, sier Høyres nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru.

Budsjettlekkasjene i forkant av tirsdagens budsjettfremleggelse summerer seg til nær 20 milliarder kroner, påpeker Bru.

– Revidert budsjett fremstår nesten som et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst. Regjeringen har blitt så politisk uenig med seg selv at de trengte et nytt budsjett midt i året. Og nå venter basar i Stortinget i år igjen, sier hun.