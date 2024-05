Prisvekst og høye renter har bremset folks vilje og evne til å kjøpe nye boliger – og også satt en stopper for en del andre byggeprosjekter.

Det har etterlatt byggenæringen i krise, med lite arbeid og permitteringsvarsler.

Næringen roper etter hjelp, men mener at det som har kommet, er langt fra nok.

– Kan bli eksplosiv boligvekst

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ba om 10 milliarder ekstra til Husbanken i revidert nasjonalbudsjett, men regjeringen leverte ingen økning i Husbankens utlånsrammer.

– Boligbyggingen er på et historisk lavt nivå. Det vil ta mange år å komme opp på et normalnivå som sikrer tilstrekkelig boligbygging, sier direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL i en pressemelding.

Han håper Stortinget kan komme til unnsetning når budsjettforslaget, som ble lagt fram tirsdag, skal behandles der. Hvis ikke frykter NBBL at konsekvensen kan bli eksplosiv boligprisvekst i årene framover.

Frykter for få boliger

– Regjeringen ignorerer situasjonen i byggenæringen, sier direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen.

Hun mener revidert nasjonalbudsjett ikke inneholder noen kraftfulle tiltak for økt aktivitet i byggenæringen. Også Solli frykter at konsekvensen blir at boligunderskuddet i Norge fortsetter å øke.

– Og de som taper aller mest på det, er førstegangskjøperne.

Også hun advarer Stortinget om å vedta budsjettet slik det står nå. Solli ber derfor stortingspolitikerne sørge for å gi mer penger til Husbanken og energieffektivisering.

– Regnet med feil tall

NBBL og NHO får støtte fra Eiendom Norge, som mener det brenner med tiltak mot boligkrisen.

Men direktør Henning Lauridsen påpeker derimot at både Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå hadde altfor lave anslag for boliginvesteringene i fjor og mener at mye tyder på at modellene på dette området er for dårlige.

– Når situasjonsbeskrivelsen ikke stemmer med virkeligheten, får regjeringen heller ikke laget et statsbudsjett tilpasset situasjonen. Vi håper myndighetene nå reviderer sine modeller så vi unngår en slik situasjon i fremtiden, sier han.

Eiendom Norge ber blant annet regjeringen gi mer midler til Husbanken, øremerke midler til kommunale boligkjøp i nyboligmarkedet og sette ned formuesskatten på sekundærboliger.

– Mister unik kompetanse

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, understreker behovet for å opprettholde kommuneøkonomien slik at ikke kommunale byggeprosjekter settes på vent eller stoppes.

– Når bygging av nye barnehager og skoler ikke kommer i gang, forlenger det krisen i boligmarkedet. Det er en forutsetning for boligutvikling at annen infrastruktur kommer på plass, sier hun.

– Markedet i byggenæringen er i en alvorlig situasjon som får følger i alle ledd i verdikjeden, sier Finstad og viser til at senest mandag denne uken gikk Norske Elementfabrikker konkurs, og 20 arbeidsplasser rammes.

Hun advarer om at næringen står i fare for å miste unik kompetanse.

Mye satt av til forsvarsbygg

– Jeg merker meg bekymringen til byggenæringen, og særlig blant dem som har fått permitteringsvarsel, og som har vært permitterte. Vi vil bidra til økt aktivitet gjennom flere tiltak, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Hun påpeker at nye sykehus bygges omkring i landet, og at den byggeaktiviteten anslås til omtrent 10 milliarder kroner i år.

I flere av departementene kommer det imidlertid nå på plass nye byggeprosjekter. Blant annet innebærer satsingen på Forsvaret investeringer i eiendom, bygg og anlegg til 737,5 millioner kroner.

– Det gjenstår fortsatt mye før gapet i markedet er fylt opp, men dette skaper tro på bedre tider for mine medlemmer, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Løser to problemer

Samskipnadsrådet har merket seg at byggenæringen opplever en alvorlig markedssituasjon med færre byggeprosjekter.

Samtidig har ikke studentene fått mer penger til nye boliger i revidert nasjonalbudsjett. Derfor håper de at SV kan ro i land nye penger til å bruke på dette under forhandlingene, og med dét lage en vinn-vinn-situasjon for dem selv og byggenæringen.

– En tilskuddsordning til oppgradering av studentboliger vil bidra til å stimulere byggenæringen flere steder i landet. Tilskudd til oppgradering er et tiltak som kan øke aktiviteten raskt og samtidig dekker samfunnets behov for studentboliger, sier Rita Hirsum Lystad, styreleder i Samskipnadsrådet.