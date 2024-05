– Vi skal fremdeles ha kontroll på innvandring og integrering i Norge. Det samlede nivået på tjenester og støtte bidrar til at Norge er et attraktivt land for fordrevne fra Ukraina. For at tilstrømningen til Norge skal bli mer på nivå med de nordiske naboene våre, foreslår vi å stramme inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Blant tiltakene som foreslås, er å innføre krav om botid i tolv måneder før man har rett til engangsstøtte ved fødsel og adopsjon.

Siden begynnelsen av 2022 har 76.663 personer søkt om kollektiv beskyttelse i Norge, hvorav de aller fleste var ukrainere. 75.024 av søknadene har blitt innvilget, og omtrent alle som får innvilget kollektiv beskyttelse, er ukrainske statsborgere.

Brenna viser til at antallet fordrevne ukrainere var rundt regnet halvert i vår sammenlignet med forrige vår, noe som tyder på at tidligere innstramminger har fungert.

– Når det kommer færre, går presset på kommunene ned. Det gjør blant annet at de i større grad kan legge til rette for å få fordrevne ut i jobb. De som kommer til Norge, skal kunne leve trygge og gode liv ved å forsørge seg selv, sier Brenna.