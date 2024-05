Equinor vil øke sin eierandel i Heidrun-feltet og Noatun-funnet og redusere sine eierandeler i Tyrihans-feltet og Castberg-feltet, samt i Carmen- og Beta-funnene, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

– Selv om dette er en verdinøytral avtale, vil denne samordningen av eierandeler skape mer verdi fra Halten-området for alle parter over tid. Balanserte partnerskap vil forenkle kommersielle avtaler, redusere driftskostnader, og framskynde nye utbyggingsprosjekter med tilleggsproduksjon til lavere kostnader, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.

Heidrun og Tyrihans er to av de største produserende feltene i Halten-området i Norskehavet.

Når transaksjonen er gjennomført, vil Equinor eie 34,4 prosent i Heidrun og 36,3 prosent i Tyrihans, mens Petoro vil eie 36,4 prosent i Heidrun og 22,5 prosent i Tyrihans. Equinors eierandel i Johan Castberg vil være 46,3 prosent.

Avtalen er avhengig av ulike myndighetsgodkjenninger samt samtykke fra Stortinget. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2025.