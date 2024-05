Gravejournalister i 58 land har samarbeidet i prosjektet Dubai Unlocked og dokumenterer nå hvordan luksusmetropolen Dubai spiller en sentral rolle i hvitvasking av kriminelle penger.

Blant dem som har deltatt i prosjektet, som er basert på en stor lekkasje av eiendomsdata, er norske E24 og svenske SVT.

SVTs Uppdrag granskning har fulgt de økonomiske sporene til emiratet Dubai fra kriminelle i Sverige.

Milliarder

887 svensker er identifisert som eiere av leiligheter i Dubai, blant dem influensere, idrettsstjerne og forretningsfolk. Den samlede verdien av disse eiendommene var i 2022 over 4,6 milliarder kroner, ifølge SVT.

Blant svenskene er det også kriminelle, blant dem en gjengleder som soner livstid i Sverige, en som er dømt for svindel med kryptovaluta og en som kobles til svindel av pensjonsfondet Allra.

Den fengslede gjenglederen er dømt for å ha bestilt to drap i Malmö. Han eier en toroms leilighet verdt rundt 4 millioner kroner som han leier ut for 240.000 svenske kroner i året.

Får ikke svar

Dette er penger svenske myndigheter ikke får tak i, selv om mannen har ubetalt milliongjeld og ikke har betalt erstatningen han ifølge dommen skal betale til drapsofrenes pårørende.

Svensk påtalemyndighet har bedt om bistand fra Dubai, men har ikke fått svar.

– Vi har henvendt oss til Dubai og begjært rettshjelp, men man får ikke svar, sier sjefanklager Pär Andersson.

Sjefen for økokrim i Dubai, Sauod Almutawa, sier til SVT at de i framtida håper å kunne bistå med å ta beslag i verdier eid av kriminelle.

– Dubai er ikke noe fristed for ulovlige midler og ulovlige aktører, sier han.