Den 73 år gamle søsteren til kong Charles ønsket selv å komme til Vemork i Tinn kommune, som ikke minst britene har et sterkt forhold til etter samarbeidet under krigen. Norsk Hydros tungtvannsproduksjon på Vemork var en viktig del av nazistenes atomprosjekt, og fire risikable militære operasjoner ble iverksatt for å stoppe den. Her var det britisknorske samarbeidet avgjørende.

– Da vi åpnet Tungtvannskjelleren sommeren 2022, fikk vi en hilsen overbrakt fra prinsesse Anne. Hun sa da at hun ønsket å komme hit selv, men vi visste jo ikke om det lot seg gjøre, sier direktør Anna Hereid ved Norsk Industriarbeidermuseum.

Tirsdag formiddag ankom prinsessen telemarksbygda, som er blitt verdenskjent for de viktige tungtvannsaksjonene i 1943. En lett, småblomstret sommerkjole med en kort jakke utenpå var nok på enda en sommerdag i Sør-Norge.

– Stor ære

Kjelleren ble funnet så sent som i 2017, da hadde den stått urørt i over 40 år. Nå er Hereid svært glad for at prinsessen kommer, snaue to år etter åpningen, i nydelig sommervær.

– Det er en stor ære å ta imot hennes høyhet. Siden dette er et privat besøk med lav profil, blir det ingen store folkemengder her. Men flere slektninger av tungtvannsaksjonistene får møte henne, sier Hereid til NTB like før prinsessen ankommer.

Blant gjestene er Jostein Rønneberg, sønn av Joachim Rønneberg. Sistnevnte var leder av Operasjon Gunnerside, eller selve Vemork-aksjonen, som den gjerne kalles i Norge. Denne aksjonsgruppa greide til slutt å gjennomføre den planlagte sabotasjen inne på selve hydrogenfabrikken.

– Mer åpenhet

Prinsesse Anne er beskytter for Anglo-British Resistance Commemoration Project, et nytt minneprosjekt som dokumenterer det militære samarbeidet mellom Norge og Storbritannia under krigen. Kong Charles' søster tok oppdraget i 2023, ifølge prosjektets nettside.

Leder for prosjektet Tony Insall sier prinsessen er svært opptatt av å formidle kunnskap om det som skjedde under krigen, ikke minst hvor viktig samarbeidet mellom de to landene var, blant annet via Kompani Linge og Milorg.

– Det som er nytt nå, er at vi kan snakke mer åpent om etterretnings- og motstandsarbeidet. I Norge har man vært mer åpne om dette tidligere, mens Storbritannia har vært tilbakeholdne. Men nå åpnes det opp, noe som gjør det mulig for prinsessen å snakke om dette, sier Insall til NTB.

Møtte veteranen Rønneberg

Han forteller at prinsesse Anne selv har møtt flere av tungtvannsaksjonistene, blant dem Joachim Rønneberg. Han døde i 2018, ett år etter at kjelleren under selve hydrogenfabrikken ble funnet av arkeologer. Nå er sønnen her for å ta imot en hilsen fra det britiske kongehuset.

– Prinsessens mål er å øke folks bevissthet, ikke bare om de mest kjente aksjonene, men om det utstrakte samarbeidet som foregikk mellom landene, sier Insall.

Onsdag fortsetter reisen til hovedstaden. Der skal prinsesse Anne avduke en minneplakett sammen med kronprins Haakon på Hjemmefrontmuseet på Akershus festning.