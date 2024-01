– Breivik er nærmest hermetisert. Han befinner seg i en lukket boks, sa advokatfullmektig Marte Lindholm da hun gjennomgikk noe av rettspraksis i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

De tre dommene Regjeringsadvokaten har trukket fram for å vise at det er andre fanger i Europa som har vært i isolasjon like lenge som Breivik, uten at EMD har fastslått brudd, er ikke relevante, ifølge Lindholm.

To av dem omfattet mafiamedlemmer som måtte holdes unna de andre innsatte fordi det også der var etablert mafianettverk.

De hadde flere aktiviteter med andre innsatte som kompenserende tiltak og fikk motta besøk av familiemedlemmer. En av dem ble dessuten tilbakeført til ordinært fellesskap etter 13 år i relativ isolasjon.

I disse sakene konkluderte menneskerettighetsdomstolen med at soningsregimet ikke krenket de innsattes menneskerettigheter. Men det skyldes nettopp at de fikk en type tilbud om aktiviteter og samvær som Breivik ikke får, ifølge Lindholm.

– Avskåret fra verden

For Breiviks del tok det ni år fra han ble pågrepet til han i det hele tatt fikk se en annen innsatt, ifølge Lindholm.

– Han er ikke bare avskåret fra verden utenfor, også bak fengselsmurene er han avskåret fra ordinært fellesskap. Det lille samværet han får, er underlagt svært streng sikkerhet. Alt blir observert, registrert og journalført, sa Lindholm.

Tidligere hadde advokat Øystein Storrvik framholdt i sin del av prosedyren at det reelt sett ikke har vært noen vesentlig endring i restriksjonene Breivik er underlagt siden han ble satt inn på Ila etter rettskraftig dom i 2012.

Og etter avgjørelsen forrige gang den terrordømte 44-åringen saksøkte staten i 2017, er sikkerhetsregimet i det store og hele likt, ifølge Lindholm.

Frykter han aldri slipper ut

Advokatene frykter Breivik skal holdes bak murene til han dør, og at kriminalomsorgen i denne perioden ikke gjør nok for å gi ham tilstrekkelig verdighet og meningsfullhet i hverdagen.

– Breivik vil være underlagt dette sikkerhetsregimet i all overskuelig framtid, etter hva som er framkommet her i retten. Det er verken planlagt eller drøftet om han på et tidspunkt skal over til ordinær fellesskapsavdeling. Det er ikke lagt opp til at han noen gang skal få ordinært fellesskap slik saken står nå, argumenterte Lindholm.

Advokatene legger til grunn at Ringerike fengsel forankrer sine sikkerhetsvurderinger i stor grad på en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste. Der konkluderes det med at selv det minste livstegn fra Breivik kan virke inspirerende for høyreekstreme miljøer og enkeltpersoner verden rundt.

– Han har fått en dom på å leve livet ut uten relasjoner til andre mennesker. Det samlede trykket på Breivik er at det blir et tungt relasjonsløst liv, sa Storrvik i avslutningen av prosedyren.

Behandlingen av søksmålet Breivik har anlagt mot staten, går mot slutten. Bevisførselen er nå avsluttet. Statens prosessfullmektig skal holde sin prosedyre fredag, før saken tas opp til doms.