Bastholm mener at naturen og dyrelivet hadde en svært sterk sak. Derfor er hun overrasket over dommen fra Oslo tingrett. Hun reagerer også sterkt på at naturorganisasjonene må punge ut for saksomkostningene.

– At retten velger å sende hele regninga for sakskostnader på 1,4 millioner kroner til miljøorganisasjonene er en lei hersketeknikk. Det hindrer demokratisk tilgang til rettsstaten, sier Bastholm i en pressemelding.

Tingretten begrunner beslutningen om sakskostnader blant annet med at naturorganisasjonene har blitt hørt i høringsinstanser og at de har påklaget flere av sakens tillatelser til overordnet forvaltningsorgan.

Bastholm mener det er gammeldags og naivt å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, samtidig er hun takknemlig for at noen tar opp kampen.

– Jeg vil takke Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for å bruke penger, tid og ressurser på å representere naturen i rettssystemet. Dette arbeidet er helt nødvendig for å styrke naturens rettsvern.