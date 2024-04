– I varmtvannsbassenget har det vært krevende å få stilt inn alarmsystemet i bunnen av bassenget til å fungere riktig. Det har ofte gått falske alarmer og derfor har dette tidvis vært deaktivert. Alarmsystemet var deaktivert da ulykken skjedde, sier enhetsleder for kultur og idrett i Lindesnes kommune, Vidar Torsøe, til Lindesnes Avis.

Under mandagens pressekonferanse orienterte Torsøe og Lindesnes-ordfører Alf Erik Andersen (Frp) om ulykken.

Der kom det fram at ikke alt har fungert som det skal.

Kommunen har fortalt at det under publikumssvømming er tre badevakter på jobb, men likevel klarte ingen å hindre at den sju år gamle jenta druknet. Ordføreren vil ikke svare på hvor badevaktene oppholdt seg da ulykken skjedde.

– Slike detaljer om hendelsesforløpet må vi nesten komme tilbake til, sier Andersen til lokalavisen.