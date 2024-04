– Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Vi ønsker nå å avhøre ham, og så vil vi ta stilling til om han skal varetektsfengsles, sier politiadvokat Christine Lundstein i en pressemelding.

Det var 14. mars at 44 år gamle Spildrejordet ble funnet skutt og drept i en hytte i Nord-Odal i Innlandet.

Spildrejordets bror, en mann i 30-årene, er siktet for drapet. Han ble først pågrepet for drapet, men ble løslatt bare noen timer senere etter at mistanken ble svekket. Broren er likevel fremdeles siktet.

Politiet gikk senere ut med at de sto overfor en ukjent gjerningsperson. De etterlyste på et tidspunkt eieren av en Tesla fordi de var interessert i om bilens dashbord-kamera hadde fanget opp informasjon som var relevant for etterforskningen.

Mannen som nå er pågrepet, hadde en relasjon til den drepte, men det er ikke snakk om en familiær relasjon. Politiet jobber videre med ransaking og tekniske undersøkelser.