Etterforskningen beveger seg etter påsken inn i en ny fase, opplyser politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NTB.

Nå skal alt av innhentet materiale etter drapene på Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) samles sammen og analyseres.

Motivet for drapene er fremdeles ukjent. Politiadvokaten erkjenner at er en fare for at man vil sitte igjen med spørsmål etter at etterforskningen er gjennomført.

– Det er alltid en fare for at man ikke finner motivet bak drapene. Her er det heller ingen gjerningsperson vi kan avhøre, sier Svane Mathiassen.

Innhentet videomateriale

Hun sier politiet har et godt håp om å komme nærmere motivet, men at det er vanskelig si for mye før man har gjennomgått det som er av materiale.

I påsken har politiet jobbet med sluttføring av rapporter, og etterforskningen har senket hastigheten litt før den gjenopptas med full kraft etter høytiden.

– Det er veldig mye elektroniske spor som skal gjennomgås. Vi har også innhentet video for å sjekke de involvertes bevegelser de siste dagene før drapet, sier politiadvokaten.

Bisettes 9. april

Det var lørdag kveld 23. mars at de fire personene ble funnet døde i boligen sin på Torpo i Ål i Hallingdal. Politiet tok seg inn i boligen etter å ha tidligere på dagen fått en bekymringsmelding fra en venn av en av de drepte, som ikke hadde møtt opp til en avtale.

Politiet mener de tre ble skutt og drept av familiefaren i løpet av natt til lørdag. Familiefaren, som er siktet i saken, skal deretter ha tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Siste livstegn fra én av de drepte var sent fredag kveld.

Skjærtorsdag ble det holdt sørgegudstjeneste i Torpo kirke for lokalsamfunnet.

Tirsdag 9. april bisettes drapsofrene i Ål kirke.