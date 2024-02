De 15 ble holdt som gisler i nær fire timer. Ingen av dem ble skadd, ifølge landets politi. Hendelsen utspilte seg i Essert-sous-Champvent nær den franske grensen.

Motivet for gisseltakingen er ikke kjent. Politiet opplyser at gjerningsmannen var en 32 år gammel asylsøker fra Iran. Det er ikke grunn til å tro at det var en terroraksjon, ifølge politiet.

60 politibetjenter var involvert i aksjonen.