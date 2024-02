Det var nemlig Kom deg ut-dagen, som siden 2006 har vært Norges store turdag.

– Det er så gøy å se at barn og voksne tar oppfordringen om å sparke i gang turvinteren med en dag ute! Det er enkelt, gøy og gratis å bruke naturen der vi bor, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

Han og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) var selv på tur ved Sognsvann i Oslo.

Begge er bekymret for at det er færre barn som regelmessig gjør utendørsaktiviteter i nærmiljøet enn før. Bjelland Eriksen og resten av regjeringen har derfor besluttet et krafttak for å begrense skjermtiden.

– Det er lett å forstå at det er enkelt for både store og små å ta fram skjermen i en travel hverdag, og derfor er det så viktig å fortelle at det også er enkelt å ta med barna ut. Som DNT viser her i dag, trenger man ikke reise langt eller investere i masse utstyr for å få en fin opplevelse ute, sier statsråden.