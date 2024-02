Ulykken skjedde ved 22-tiden fredag kveld nær motorveien Interstate 15.

Access Bank-sjef Herbert Wigwe, kona hans og deres sønn døde i ulykken, opplyser Ngozi Okonjo-Iweala, tidligere nigeriansk finansminister og nå toppsjef Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Også Bamofin Abimbola Ogunbanjo, tidligere styreleder for børsen i Lagos, er blant de omkomne.

Dødsfallet til Wigwe er et stort tap for banksektoren i Nigeria og Afrika, uttaler en talsperson for Nigerias president Bola Tinubu.

I september åpner etter planen Wigwes eget universitet i Niger-deltaet, noen han betegner som «en mulighet for meg til å gi noe tilbake til samfunnet».

Helikopteret var ifølge kanalen KABC-TV på vei fra Palm Springs i California til Boulder City i Nevada.