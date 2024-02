I januar ble det til sammen registrert 5122 nye personbiler. Dette er langt under normalen for hva som vanligvis registreres i perioden, skriver Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

– Registreringsantallet for nye personbiler i januar har normalt ligget på mer enn 9000 biler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Ifølge OFV utgjorde elbiler 92,1 prosent av de nye registreringene, som er ny rekord.

– Totalt endte 2023 med en elbilandel på rundt 82 prosent, og det blir interessant å se hvor mange av de resterende 17 prosentene som hentes inn i løpet av 2024, sier Solberg Thorsen.