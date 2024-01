– Dette er klar tale. Utvalget er veldig tydelig, blant annet på dette med provokasjon. At E-tjenesten ikke har begått ulovlig provokasjon i sitt arbeid. Så skal det understrekes at det til syvende og sist er domstolen som har siste ord for om det har forekommet straffbar provokasjon eller ikke, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H), til NTB.

Zaniar Matapour drepte to og såret flere i masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022. Det er en utbredt oppfatning at angrepet var rettet mot det skeive miljøet.

Savner evaluering av E-tjenesten

Støttegruppa 25. juni etterlyste etter at rapporten ble lagt fram, fortsatt svar på hva som gikk galt da tjenestene satt på informasjon om et mulig angrep, men ikke klarte å avverge det.

Også Venstres Grunde Almeland mener rapporten fra EOS-utvalget er grundig og god. Men i likhet med støttegruppen savner han svar.

– Det som fortsatt mangler, er en evaluering av E-tjenestens arbeid, fordi det ikke var innenfor EOS-utvalgets mandat å vurdere kvaliteten eller effektiviteten av det E-tjenesten gjør, sier han til NTB.

– Nå kan vi sette arbeidet i gir

Frølich sier at kontrollkomiteen skal se nærmere på hvorfor angrepet ikke ble avverget når man hadde informasjon om at det kunne skje.

– Nå kan vi sette arbeidet i gir og komme i mål. Vi har ventet litt på konklusjonen til EOS-utvalget. Det er på tide at vi fra Stortingets side kommer med våre konklusjoner og anbefalinger. Det er mange der ute som venter på et svar og en avklaring fra politisk hold, sier han.

25. juni-utvalget i fjor konkluderte med at angrepet kunne ha vært unngått.