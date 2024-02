«The Recovery Channel», som filmskaperen Ellen Ugelstad står bak, får sin internasjonale premiere under den danske festivalen CPH: DOX i mars. Det skjer i en ny kategori med fokus på menneskerettigheter.

Samme måned vises filmen i Genève i regi av Geneva Global Health Plattform og Geneva Human Rights Plattform. Publikum blir ifølge pressemeldingen 300 representanter, beslutningstakere og aktører fra blant annet WHO og EUs kommissær for helse.

– Visningen i Genève og den internasjonale premieren på CPH: DOX er en unik mulighet og vil forhåpentligvis etterlate et behov for at endring må skje. Både FN og WHO mener vi bør endre kurs med fokus på tvangsfrie, humane og samfunnsbaserte tjenester som har vist seg å forebygge bruk av tvang, sier regissør Ugelstad.

Hun mener et paradigmeskifte er nødvendig for endring og for å skape verdige liv for alle med psykiske utfordringer. Broren hennes har vært under tvungent psykisk helsevern i flere tiår, og Ugelstad har lenge ønsket å problematisere bruk av tvang i psykiatrien.

«The Recovery Channel» blander dokumentar og fiksjon. I mars skal den også vises under Human Internasjonale Filmfestival i Oslo og på Kosmorama i Trondheim.

Vanlig kinopremiere er 5. april.